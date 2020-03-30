Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

8541

Верховна Рада призначила Максима Степанова на пост глави Міністерства охорони здоров'я України.

"За" проголосували 246 народних депутатів.

"Утрималися" під час голосування народні депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і 16 нардепів від "Слуги народу".

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася призначити Степанова міністром охорони здоров'я, а Марченка - фінансів