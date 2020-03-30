Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

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Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я

Верховна Рада призначила Максима Степанова на пост глави Міністерства охорони здоров'я України.

"За" проголосували 246 народних депутатів.

"Утрималися" під час голосування народні депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності", "Батьківщини" і 16 нардепів від "Слуги народу".

Рада призначила Степанова міністром охорони здоровя 01

Кандидатуру Степанова ВР підтримала з другого разу. Раніше в понеділок за призначення Степанова проголосували лише 217 парламентаріїв за 226 необхідних.

Степанов з 2008 по 2010 роки був першим заступником голови Одеської ОДА, але після приходу Януковича до влади його звільнили. З 2011 по 2016 рік - очолював "Поліграфкомбінат "Україна". У січні 2017 року Степанов змінив Міхеіла Саакашвілі на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації, але між першим і другим турами президентських виборів був відправлений у відставку.

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Топ коментарі
+12 Арго Заря
надейся, а пока иди на присядь на бутылку, лапоть.
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30.03.2020 16:47
+10 Ukrpatriot 1d7ca949
витя, не кизди сильно, то что ты на полном подсосе у бабломойско-зеленожопых всем давно понятно. Особенно радует американский флаг. В кремле дали возможность покиздеть на цензоре? Сгинь, продажная мерзопакость. Не в восторге от степанова, но не тебе, шваль мАсковская тут рассуждать.
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30.03.2020 16:48
+6 Виктор Потоцкий c0ec5c80
А вы друзья, как не садитесь, всё в министры не годитесь. Рада призначила Степанова міністром охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 506
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30.03.2020 16:48
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