Відпрацьовується декілька версій того, за яких обставин було зроблено записи, - перший заступник директора ДБР Бабіков про "записи Лероса"

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Кримінальне провадження за фактом відеозаписів, на яких нібито фігурує брат глави ОП Андрія Єрмака Денис Єрмак, зареєстровано Офісом генпрокурора. Вести розслідування доручено ДБР.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков.

"Ми розуміємо, що відео не могло з'явитися з нізвідки. Відпрацьовується декілька версій щодо того, за яких обставин було зроблено ці записи, зараз перевіряємо їх", - сказав Бабіков.

"Призначено експертизу, яка має визначити, чи містять опубліковані записи ознаки монтажу, обробки чи інші ознаки підробки, а також встановити технічні засоби й умови здійснення записів", - додав він.

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Відповідаючи на запитання про те, чи могли ці записи бути зроблені в рамках оперативно-розшукової справи чи справи контррозвідувального пошуку, Бабіков сказав, що така інформація перевіряється. "Ми не виключаємо, що їх могли вести якісь оперативні підрозділи", - зазначив він, підкресливши, що в рамках якої справи могли вестися записи, йому невідомо.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

За даними джерела Цензор.НЕТ, ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.