Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

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Президент Володимир Зеленський знову закликав депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це глава держави заявив, звертаючись до депутатів з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання в понеділок, 30 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас дуже важлива сьогодні підтримка саме економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб дійсно відбулося підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю і банківський закон", - сказав Зеленський.

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Президент попросив депутатів підтримати ці законопроєкти. "Від вас зараз залежить, чи буде підтримка нашої економіки або цього не станеться. Від кожного з вас це дійсно залежить. У мене теж багато питань до цієї ситуації. Але я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти. Вони важливі для українського народу", - заявив Зеленський.