Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

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Зеленський - депутатам: нам дуже важливий меморандум із МВФ, дві головні умови - закон про землю і про банки

Президент Володимир Зеленський знову закликав депутатів підтримати законопроєкти, необхідні для підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це глава держави заявив, звертаючись до депутатів з трибуни Верховної Ради під час позачергового засідання в понеділок, 30 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для нас дуже важлива сьогодні підтримка саме економіки України, людей, які працюють на підприємствах. Для нас дуже важливо, щоб дійсно відбулося підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом, і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю і банківський закон", - сказав Зеленський.

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Президент попросив депутатів підтримати ці законопроєкти. "Від вас зараз залежить, чи буде підтримка нашої економіки або цього не станеться. Від кожного з вас це дійсно залежить. У мене теж багато питань до цієї ситуації. Але я вас дуже прошу підтримати ці законопроєкти. Вони важливі для українського народу", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+9 Eugen Mk
Абаждите, а нафига нам МВФ? В кине было совсем не так.

Опять обманули! Зеленский - депутатам: нам очень важен меморандум с МВФ, два главных условия - закон о земле и о банках - Цензор.НЕТ 9061
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30.03.2020 17:08
+5 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Кароче звздц нам и без коронавируса земля уйдет жидым и ко
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30.03.2020 17:08
+4 Андрей Волшник 7692c3a9
Ми жы щасливые зебилы за тебя галасавали как ты сказал МВФ на фуй и сказал алегархав на фуй и сказал вайна ни будим стрилять и сказал я простой парень и сказал парашенко Шота украл и сказал всем дадим деньги....
А сам просил у буржуев доллары..
Проатвечался ты вовик...
Дырочку тебе...
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30.03.2020 17:09
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