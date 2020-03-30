Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі

1983 24
Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня продовжила розгляд законопроєкту №2178-10 про ринок землі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рада почала розгляд з 3299 поправки до другого читання законопроєкту з 4018 внесених.

Також читайте: Рада ухвалила в першому читанні "антиКоломойський" закон про банки, необхідний для співпраці з МВФ

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
Продавать ЗЕМЛЮ есть ЗЛО АБСОЛЮТНОЕ ...наши ДЕТИ, ВНУКИ и ПРАВНУКИ на это своего разрешения не давали ...это ошибка которая может оказаться ФАТАЛЬНОЙ !!!
показати весь коментар
30.03.2020 17:15
+6 Марина Лисицкая
8 млрд не спасут экономику Украины, деньги вывозятся в оффшоры, мутки с курсом и овгз.

Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры

Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
.

Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.
показати весь коментар
30.03.2020 17:16
+5 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 6076
показати весь коментар
30.03.2020 17:11
Дивитись коментарі