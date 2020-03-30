Рада продовжила розгляд законопроєкту про ринок землі
Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня продовжила розгляд законопроєкту №2178-10 про ринок землі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рада почала розгляд з 3299 поправки до другого читання законопроєкту з 4018 внесених.
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Ради спасения экономики нужно было прибрать к ногтю олигархов, с выводом денег в оффшоры
Китайские крупные компании сбросились по 100 млн баксов, Ахметов только виллу из выведены не понятно как денег за 200 млн купил
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Вместо того, чтобы прижать ахметовых, продаёт страну в эпидемию, это гос измена.