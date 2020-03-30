100 тисяч ПЛР-тестів прибуло в Україну з Південної Кореї, - ОП

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З корейського Сеула в Україну прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19.

Після проходження митних процедур з оформлення тестсистеми доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, в яких є належні умови для зберігання, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що вантаж доставлений в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснювало Посольство України в Республіці Корея.

"Постачання здійснила компанія Caremille для потреб системи охорони здоров'я України. Набір тестсистеми компанії SolGent містить всі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я закликали лікарів діяти відповідно до алгоритмів, прописаних у стандарті надання медичної допомоги за чіткими критеріями, за якими люди потрапляють під підозру на наявність коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, людям з ознаками гострого вірусного захворювання повинні проводити тест на COVID-19. Про відмову просять повідомляти на гарячу лінію.