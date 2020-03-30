Формування "Консультативної ради" з ОРДЛО призупинили, - Кулеба

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Процес формування Консультативної ради в рамках політичної підгрупи ТКГ за участю представників ОРДЛО поки не розвивається.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Був підписаний (11 березня в Мінську. - Ред.) протокол про результати засідання. Додаток (до протоколу, в якому йдеться про формат Консультативної ради. - Ред.) ніхто не підписував... Ситуація навколо Консультативної ради не розвивається", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що структура Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі залишилася незмінною.

"Там є держава, яка напала - Росія, держава, яка захищається - Україна, і ОБСЄ посередині. Позиція МЗС дуже чітка: і міністерство, і я особисто як міністр виступаємо проти будь-якого переформатування ТКГ", - підкреслив дипломат.

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Кулеба також повідомив, що коли він став міністром, питання створення Консультативної ради вже опрацьовувалося, і він опинився перед фактом, що "такий процес вже існує".

"Але, як я вже сказав, зараз ситуація навколо Консультативної ради не розвивається", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписаний, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.