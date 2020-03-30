Український воїн загинув від кулі снайпера найманців РФ на Донбасі, ще один – зазнав поранення, - штаб ОС

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На одній з позицій у Донецькій області від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб Операції Об'єднаних сил.

"На жаль, сьогодні, 30 березня Україна втратила ще одного мужнього захисника. На одній із позиції, що на Донеччині, від ворожого снайперського вогню загинув військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Також, на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї осколкове поранення отримав один український захисник.

Евакуаційною технікою його доставлено до військово-медичного закладу та оперативно надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

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Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявне озброєння. Втрати противника уточняються.