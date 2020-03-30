Болгарія через коронавірус вирішила відкласти вступ в єврозону

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Через пандемію коронавірусу Болгарія відкладає початок запланованого на липень процесу приєднання до Європейського механізму обмінних курсів (ERM-2) і до Європейського банківського союзу, що є першим етапом на шляху вступу країни в зону євро.

Про це 30 березня заявив глава Болгарського народного банку Димитр Радев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Тимчасові рамки для "цього першого кроку більше не є реалістичними", підкреслив він. При цьому Радев висловив упевненість, що, якщо робота буде продовжена на рівні політиків, а також інституційно - в тому числі і з боку БНБ - "незважаючи на дуже складні економічні умови, в яких ми перебуваємо, відстрочка до 2021 року не є фатальною".

При цьому, підкреслює глава Центробанку, відстрочка не означає відмову. За його словами, остання спричинила б за собою необхідність "прочекати ще цілий новий цикл", а він може розтягнутися на десять років, упродовж яких формула "відновлення економіки - стабілізація - низькі доходи" зберігатиметься. Така помилка була допущена під час фінансової кризи 2008 року.

"Ми не можемо повторити цю помилку ще раз, оскільки ціна для людей і бізнесу буде цього разу значно вищою", - упевнений глава БНБ.

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