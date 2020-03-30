Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

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У столиці за 13 тижнів 2020 року зареєстровано 10 374 хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 54,2%. Зараз показник захворюваності становить 351,6.

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4310 (зниження на 43,3%), дорослих - 6064 (зниження на 16,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні - 51%. Серед школярів захворюваність знизилася на 46,3% - зареєстровано 1906 випадків", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 61 - діти.

"Від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб", - додав Поворозник.

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