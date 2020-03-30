Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

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Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві на 54% нижче базового рівня, - КМДА

У столиці за 13 тижнів 2020 року зареєстровано 10 374 хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 54,2%. Зараз показник захворюваності становить 351,6.

У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 30,3% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого і дитячого населення. Так, дітей захворіло - 4310 (зниження на 43,3%), дорослих - 6064 (зниження на 16,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 41,5%, а на попередньому тижні - 51%. Серед школярів захворюваність знизилася на 46,3% - зареєстровано 1906 випадків", - розповів Поворозник.

Він зазначив, що в медичні установи за 13-й тиждень госпіталізовано 96 осіб, з них 61 - діти.

"Від початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 51 580 осіб", - додав Поворозник.

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Топ коментарі
+5 Ali Hasan
ГРВІ зараз не всі реєструють, бо все рівно вдома сидять.
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30.03.2020 17:44
+2 Andrey Yakovlev 1b311e08
грипп+"коронагрипп"=сезонная простуда
как болели каждый год, так и болеют
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30.03.2020 17:42
+2 Леонид Высоцкий
Ага! Обратись к врачу, дак всю семью вместе с соседями и друзьями на самоизоляцию посадят.
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30.03.2020 17:51
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