Відкрито 33 кримінальні провадження за порушення санітарних правил і карантинних заходів, - МВС

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За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал із посиланням на дані МВС.

"На території України діє режим надзвичайної ситуації. Для забезпечення карантинного режиму щодня на службі перебуває 18 тис. правоохоронців - 14,6 тис. поліцейських і майже 3,3 тис. військовослужбовців Національної гвардії", - сказано в повідомленні.

За час карантину поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил карантину людей (стаття 44 Адміністративного кодексу України).

Відкрито 33 кримінальних проваджень - 19 за порушення санітарних правил (за статтею 325 Кримінального кодексу України) і 14 за порушення карантинних заходів.

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