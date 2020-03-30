Грузія запровадила загальний карантин і комендантську годину

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Через поширення коронавірусу в Грузії запроваджується загальний карантин і комендантська година.

Про це оголосив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Грузія Online".

За його словами, з 21:00 і до 6:00 забороняється пересування пішки та на транспорті в місті і по всій країні загалом.

"Ми ухвалили рішення значно посилити заходи в умовах надзвичайного стану. Ми оголошуємо про фактичний загальний карантин, який почнеться завтра о 8:00 ранку", - заявив Гахарія.

Зазначається, в рамках карантинного режиму також забороняється громадянам віком 70 і більше років виходити з дому окрім випадків, якщо вони йдуть у найближчий продуктовий магазин, аптеку або медичний заклад.

"У випадку, якщо наші громадяни 70 і більше років є самотніми, Мінекономіки, МОЗ та місцеві муніципалітети зобов'язані допомогти їм", - заявив Гахарія.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих у Грузії станом на 30 березня становить 97 осіб, серед яких 18 видужали.

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