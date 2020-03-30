Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Павлополем окупанти випустили 15 мін із мінометів 82 калібру і вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
По позиціях Об'єднаних сил в районі Водяного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.
Захисників Пісків ворог обстріляв двічі - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.
Захисників Авдіївки загарбники обстріляли тричі - з 82-мм міномета і гранатометів різних систем.
Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.
По захисниках Шумів ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.
Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень і один - бойове ураження.
Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".
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Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
"Миролюбний радянський нарід, мабуть, буде змушений йти на війну"