Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

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Від початку доби 30 березня загинув один воїн, трьох поранено, один зазнав бойової травми, ворог 14 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поруч із Павлополем окупанти випустили 15 мін із мінометів 82 калібру і вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

По позиціях Об'єднаних сил в районі Водяного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, загалом випустивши 22 міни.

Захисників Пісків ворог обстріляв двічі - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

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Захисників Авдіївки загарбники обстріляли тричі - з 82-мм міномета і гранатометів різних систем.

Наші захисники негайно відреагували на ворожі збройні провокації і відкрили прицільний вогонь по позиціях противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил неподалік Новолуганського з мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний ворог застосував 82-мм міномет, автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

По захисниках Шумів ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Військовослужбовці Збройних Сил України на кожен обстріл дали окупантам гідну відсіч.

Сьогодні, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень і один - бойове ураження.

Випадків захворювання коронавірусною інфекції серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

Операція Об'єднаних сил
обстріл Донбас
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Топ коментарі
+19 Чайка Київ
Царство Небесне загиблому Герою. Одужання пораненим захисникам. Що там сьогодні мололи плісняві про допомогу ордло і договорняки з сепарами
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30.03.2020 18:43
+9 olele


Olduser@travel_ANDdream





Коментар з приводу падіння цін на роснафту до 16,2 $/барель:
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І знову країну рятують ЗСУ на фронті и тилу Порошенко і його команда
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30.03.2020 18:58
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