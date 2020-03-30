Порошенко: ми голосуємо за банківський закон, тому що це момент істини: або ми рятуємо Україну від дефолту, або один олігарх отримує собі банк

10566 184
Порошенко: ми голосуємо за банківський закон, тому що це момент істини: або ми рятуємо Україну від дефолту, або один олігарх отримує собі банк

"Європейська Солідарність" підтримала так званий "антиколомойський закон" і закликала інші фракції парламенту проголосувати за цей документ, щоб вберегти Україну від дефолту.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли – це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", – наголосив Порошенко.

"На сьогоднішній день – це час істини. І саме тому "Європейська Солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. Закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+59 Eispickel
не скули, с сегодняшнего дня
- ЗЕля под крышей у Пороха!
показати весь коментар
30.03.2020 18:50
+39 Старый зольдат
А он не знает значения этого слова и последствий самого дефолиа. ЗеДятел, что с него взять?
показати весь коментар
30.03.2020 18:54
+34 усе будет только хуже
Порошенко: мы голосуем за банковский закон, потому что это момент истины: или мы спасаем Украину от дефолта, или один олигарх получает себе банк - Цензор.НЕТ 3557
показати весь коментар
30.03.2020 18:55
Дивитись коментарі