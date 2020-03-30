Порошенко: ми голосуємо за банківський закон, тому що це момент істини: або ми рятуємо Україну від дефолту, або один олігарх отримує собі банк

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"Європейська Солідарність" підтримала так званий "антиколомойський закон" і закликала інші фракції парламенту проголосувати за цей документ, щоб вберегти Україну від дефолту.

Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"В опозиції завжди є велика кількість питань до законопроектів влади. Але я хотів би, щоб всі чітко розуміли, що поставлено на карту. На карту поставлено дефолт України. Як ми до цього прийшли – це питання третє. Але дефолт – це інфляція, це знецінення національних грошей, інший курс національної валюти, різкий ріст безробіття, дестабілізація банківської системи. І заплатить за все це український народ. Найменш захищені верстви населення. Лише для того, щоб одному олігарху зберегти банк або повернути банк", – наголосив Порошенко.

"На сьогоднішній день – це час істини. І саме тому "Європейська Солідарність" і я як її лідер будемо голосувати за цей закон. Закликаю всіх слідувати прикладу "Європейської Солідарності", – наголосив Порошенко.

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