ОПЗЖ і "Батьківщина" не підтримали "антиКоломойський" закон про банки, - результати голосування

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Фракції "Слуга народу", "ЄС", "Голос", "Довіра" і позафракційні депутати підтримали законопроєкт. Група "За майбутнє" вирішила за краще не з'явитися.

Про це свідчать результати поіменного голосування, опубліковані на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за законопроєкт проголосували 267 депутатів, проти - 17, утрималися 31 і не голосували 29.

У фракції "Слуга народу" за проголосували 198 депутатів, це 80% складу фракції.

Проти проголосував один депутат від СН - Олег Воронько. Утрималися п'ятеро: Олег Арсенюк, Максим Березін, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський і Аліна Загоруйко.

Були присутні в залі, але не натиснули на кнопку під час голосування за цей законопроєкт 11 "слуг народу": Роман Бабій, Олексій Красов, Олександр Куницький, Вадим Струневич, Олександр Ткаченко, Олександр Трухін, Денис Герман, Олег Дунда, Артем Ковальов, Дмитро Чорний, Богдан Яременко.

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Ще 33 "слуги народу" не з'явилися на голосування.

Ось як розподілилися голоси народних обранців із інших фракцій.

- Опозиційна платформа - за життя, 44 депутати: за 0, проти 4, утрималися 19, не голосували 16, відсутні 5.

- Європейська Солідарність, 27 депутатів: за 25, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Батьківщина, 24 депутати: за 0, проти 10, утримався 1, не голосували 0, відсутні 13.

- Депутатська група "За майбутнє", 22 депутати: за 2, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 15.

- Голос, 20 депутатів: за 17, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 13.

- Довіра, 17 депутатів: за 15, проти 0, утрималися 0, не голосували 0, відсутні 2.

- Позафракційні, 21 депутат: за 10, проти 1, утрималися 3, не голосував 1, відсутні 6.

У понеділок, 30 березня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Законопроєкт передбачає заборону на повернення націоналізованих банків їхнім колишнім господарям.