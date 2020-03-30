Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

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Національний банк України констатує суттєве падіння попиту на іноземну валюту на валютному ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба НБУ за підсумками робочого дня на валютному ринку.

Надлишкового та ажіотажного попиту на валюту 30 березня не було, тому НБУ не доводилося продавати валюту з резервів для "гасіння" зростання курсу валют.

"Як і минулого тижня, ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом урівноважений", - зазначають у Нацбанку.

Там зазначають, що попит на іноземну валюту впав не тільки у бізнесу, а й серед громадян. Більш того, українці почали продавати валюти більше, ніж купувати.

Офіційний курс долара за підсумками 30 березня знизився з 28,18 гривні до 28,06 гривні.

Минулого тижня НБУ продав із резервів 76,8 мільйона доларів для підтримки курсу гривні.

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