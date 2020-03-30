Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

7079 81
Ажіотаж на іноземну валюту спав, - Нацбанк

Національний банк України констатує суттєве падіння попиту на іноземну валюту на валютному ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Фейсбуці пресслужба НБУ за підсумками робочого дня на валютному ринку.

Надлишкового та ажіотажного попиту на валюту 30 березня не було, тому НБУ не доводилося продавати валюту з резервів для "гасіння" зростання курсу валют.

"Як і минулого тижня, ринок балансувався без нашої участі близько позначки 28 гривень за долар США. Попит і пропозиція валюти з боку бізнесу загалом урівноважений", - зазначають у Нацбанку.

Там зазначають, що попит на іноземну валюту впав не тільки у бізнесу, а й серед громадян. Більш того, українці почали продавати валюти більше, ніж купувати.

Офіційний курс долара за підсумками 30 березня знизився з 28,18 гривні до 28,06 гривні.

Минулого тижня НБУ продав із резервів 76,8 мільйона доларів для підтримки курсу гривні.

Читайте також: Офіційний курс долара впав на 34 копійки

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23 SANDY
то Порох тарився баксами на минулому тижні..... буде знову втікати з України Ажиотаж на иностранную валюту спал - Нацбанк - Цензор.НЕТ 111
показати весь коментар
30.03.2020 19:35
+15 qob b6237fe0
у людей нема грошей. Самі здали останні доляри, бо їх не мона їсти, коли магазини зачинені
показати весь коментар
30.03.2020 19:32
+11 Viktor Kulyk
в Украину
показати весь коментар
30.03.2020 19:36
Дивитись коментарі