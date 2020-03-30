Окупанти приховують від населення реальну картину захворюваності COVID-19, - Мінреінтеграціі

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У тимчасово окупованому Криму і в непідконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей від людей приховують реальну картину поширення коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація в окремих районах Донецької і Луганської областей, а також у Криму приховує від місцевих мешканців реальний стан захворюваності на коронавірус. Це позбавляє людей можливості убезпечити себе від епідемії COVID-19", - сказано в повідомленні.

За інформацією відомства, станом на 30 березня окупаційна адміністрація в ОРЛО визнала наявність одного інфікованого коронавірусом, в ОРДО жоден випадок не підтверджують.

"При цьому тестування на коронавірус фактично не здійснюється через брак тестових систем. Діагностика в поодиноких випадках проводиться лише для представників окупаційної адміністрації та військових", - говориться в повідомленні.

Разом з цим лікарів в ОРЛО змушують підписувати зобов’язання про нерозголошення реального стану захворюваності. Частина медиків де-факто перебуває у режимі самоізоляції разом з родинами, що підтверджує наявність серйозних проблем.

"Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ. За наявними даними у тимчасово окупованих населених пунктах Донецької та Луганської областей наразі нараховується близько 10 тис. хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії. Більшість цих громадян не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах", - заявляють у Мінреінтеграціі.

Водночас, окупаційні адміністрації вживають заходи для убезпечення військових контингентів, які перебувають під управлінням російського командування.

"На Донбасі підрозділи окупаційних сил переводяться на карантин, вводяться обмеження на спілкування з цивільним населенням, у тому числі – членами родин. Аналогічна ситуація спостерігається у Криму", - підкреслюють у міністерстві.

За даними відомства, на територію ОРДЛО з Росії прибула група військових фахівців з вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.

"Таким чином, окупаційна адміністрація ухиляється від виконання своїх прямих зобов’язань щодо захисту цивільного населення, концентруючи увагу і ресурси на медичному забезпеченні військових підрозділів. Це є порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - вважають у міністерстві.

У зв'язку з цим Мінреінтеграції закликає міжнародні гуманітарні організації у рамках відповідного мандату посилити моніторинг ситуації щодо медичного забезпечення мешканців ТОТ та інформувати міжнародну спільноту про порушення окупаційною владою права людини на життя та здоров’я.