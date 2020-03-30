У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування

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У Раді оголосили перерву на дезінфекцію і кварцування

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву в позачерговому засіданні парламенту в понеділок для проведення дезінфекції сесійної зали.

Про це він оголосив під час позачергового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З вашого дозволу, я хочу оголосити технічну перерву для кварцування зали. Прошу забрати на 30 хвилин ваші речі. Тут буде проведена дезінфекція і кварцування. Через 30 хвилин ми продовжимо", - сказав Стефанчук.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада 30 березня на третьому за день позачерговому засіданні розглядає проєкт закону №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Перед цим вона ухвалила в першому читанні законопроєкт про гарантії неповернення виведених із ринку банків колишнім власникам, а також призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров'я і Сергія Марченка – на посаду міністра фінансів.

На ще двох позачергових засіданнях в понеділок Рада ухвалила низку законопроєктів щодо протидії поширенню коронавірусу, щодо соціального та економічного захисту в умовах карантину тощо. Ухвалено також закон про безперебійне харчування у Збройних силах.

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Топ коментарі
+11 Алекс S. Pоман
Хорошо протравите зеленые ряды.... В Раде объявили перерыв на дезинфекцию и кварцевание - Цензор.НЕТ 5419
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30.03.2020 20:11
+8 Ali Hasan
Дизенфекція залу, але не носіїв зарази - депутатів!
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30.03.2020 20:11
+6 HermitAlex
Після роботи деяких народних депутатів, дезинфекцію ВР потрібно робити і не в період короновірусу.
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30.03.2020 20:11
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