Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко

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Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко

Сьогодні в Каховці Херсонської області помер чоловік 1984 року народження.

Про це повідомив у Facebook Каховський міський голова Андрій Дьяченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, два тижні тому чоловік повернувся з Польщі і перебував у самоізоляції.

"У хворого були всі симптоми коронавірусної інфекції, але лікувався вдома, не звертаючись до лікарні по кваліфіковану медичну допомогу. Чи був це коронавірус, дізнаємося, коли отримаємо результати аналізів", - зазначив чиновник.

Він поінформував, що під'їзд і квартиру, де проживав хворий, продезинфікують працівники ДСНС.

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Чоловік із симптомами COVID-19 помер у Каховці, - мер Дьяченко 01

Нагадаємо, станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 - летальні, 6 пацієнтів одужали.

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Коронавірус і карантин
карантин Каховка смерть Херсонщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Серый Вовк
Кому вирус а кому земельку продать ...
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30.03.2020 20:34
+5 Ali Hasan
Епідемія продовжує збирати свій смертельний врожай.
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30.03.2020 20:31
+5 Greta Kinuo
ну шо ликарь тебе скажет - самоизолируйся. А когда херово будет, скорая приедет, в морг
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30.03.2020 20:42
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