"Укрспирт" виготовлятиме сировину для антисептиків

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Державне підприємство "Укрспирт" до 30 квітня виготовлятиме дезінфікуючий засіб, який стане основою для виробництва антисептиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрспирту".

Право взятися до виробництва дезінфікуючого засобу "Укрспирт" отримав після того, як парламент 30 березня підтримав відповідний законопроєкт. Тепер під ці цілі працюватимуть додаткові заводи підприємства.

"Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару, ми виготовляємо спирт, здійснюємо його денатурацію і виготовляємо дезінфікуючий засіб (за затвердженою рецептурою). Весь процес відбувається під наглядом працівників Державної податкової служби", - повідомив в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

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Як повідомлялося раніше, Верховна Рада 30 березня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Документ, зокрема, передбачає тимчасове спрощення виробництва продукції, необхідної для протидії поширенню коронавірусу.

Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.

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Укрспирт минулого тижня підписав 106 договорів про продаж спирту українським виробникам засобів дезінфекції та антисептиків. До 30 червня 2020 на підприємстві діє спрощена процедура закупівлі спирту: покупцям (юридичним особам або ФОПам) потрібно підписати спрощений договір із державним підприємством, оплатити рахунок - і відразу ж можна приїжджати на завод і забирати придбаний спирт. Такий механізм діє в разі, якщо покупцеві не потрібно більш ніж 1000 літрів спирту на квартал.

Днями в ДП "Укрспирт" в роботу було додатково запущено 4 заводи, всього зараз працюють 14 заводів; їх сукупна потужність - 26 тис. декалітрів спирту на добу.