Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

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Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

У Монастириському районі Тернопільської області кілька працівників серед сестринського персоналу написали заяви на звільнення після того, як у районі 25 медиків заразилися коронавірусом.

Про це в ефірі hromadske розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька заяв написано на звільнення. Їх, мабуть, буде звільнено, якщо вони не хочуть, і будуть прийняті на роботу інші", - розповів він.

Він допускає, що незабаром у районі може виникнути нестача медперсоналу, тим часом на сьогодні медиків вистачає.

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"Працює 10 лікарів, які задіяні в переобладнаній на інфекційний госпіталь лікарні, і приблизно 15 медсестер", - уточнив Дронь.

Нагадаємо, в Монастириському районі Тернопільської області станом на ранок 28 березня коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Згодом COVID-19 виявили ще у 4 медиків. Всього в районі інфіковано 47 осіб, один із яких помер.

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина звільнення медсестра COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Вася Шевченко f77d76ba
медиков надо беречь ! их и так не много...

После инфицирования COVID-19 25 медиков в Монастырисском районе несколько медсестер написали заявления об уходе, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 7409
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30.03.2020 21:04
+8 Laur Balaur
За 4000 ищи дураков
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30.03.2020 21:04
+4 Oleh57
Це тільки лікарі!!! А ви уявляєте що твориться в районі з сотнями людей яких ці лікарі обслуговували??? Ось це і правдива статистика але на жаль тільки по одному району!!!
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30.03.2020 21:05
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