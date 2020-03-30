Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

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У Монастириському районі Тернопільської області кілька працівників серед сестринського персоналу написали заяви на звільнення після того, як у районі 25 медиків заразилися коронавірусом.

Про це в ефірі hromadske розповів заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька заяв написано на звільнення. Їх, мабуть, буде звільнено, якщо вони не хочуть, і будуть прийняті на роботу інші", - розповів він.

Він допускає, що незабаром у районі може виникнути нестача медперсоналу, тим часом на сьогодні медиків вистачає.

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"Працює 10 лікарів, які задіяні в переобладнаній на інфекційний госпіталь лікарні, і приблизно 15 медсестер", - уточнив Дронь.

Нагадаємо, в Монастириському районі Тернопільської області станом на ранок 28 березня коронавірус виявили у 21 медичного працівника. Згодом COVID-19 виявили ще у 4 медиків. Всього в районі інфіковано 47 осіб, один із яких помер.