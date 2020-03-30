Носити маски - рекомендація, за їхню відсутність у дозволеному місці поліція не штрафуватиме, - глава Департаменту комунікації МВС Шевченко

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Відсутність медичної маски на вулиці або приготування шашликів у парку чи іншому дозволеному місці не є підставою для штрафу.

Про це в ефірі hromadske заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він сказав, що це "рекомендація держави" - носити маски, але через відсутність масок поліція може провести тільки профілактичну бесіду.

"Профілактичні бесіди - це один із головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

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За шашлики, які з настанням гарної погоди почали готувати на вулиці українці, також поки що не штрафуватимуть.

"Поки ні, але не виключено, що в майбутньому може бути", - зазначив представник МВС.

Нагадаємо, станом на 30 березня поліцейські склали 2967 адміністративних протоколів за порушення правил карантину людей (стаття 44 Адміністративного кодексу України). Відкрито 33 кримінальні провадження - 19 за порушення санітарних правил (за статтею 325 Кримінального кодексу України) і 14 за порушення карантинних заходів.