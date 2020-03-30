"Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР

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Депутат від "Слуги народу" Гео Лерос, що оприлюднив записи, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак обговорює питання призначення на різні державні посади, прокоментував порушення справи за фактом публікації записів.

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР.

Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається:

"Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади". Поправлю, що посади він продавав, це є на відео", - написав Лерос.

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Він нагадав, що глава ОП Єрмак пообіцяв звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань.

"У результаті ДБР на мене, а не на корупціонерів порушило кримінальну справу за 4 статтями, процитую дві найбільш цинічні:

- ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,

- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки", - написав Лерос.

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"Тобто, те, що зафіксовано на плівках, не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її справді важкі", - підсумував він.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.