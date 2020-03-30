"Театр абсурду", - нардеп від СН Гео Лерос розповів про виклик до ДБР

Про це Лерос написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені сьогодні подзвонили і викликали на допит в ДБР.
Дозвольте я процитую театр абсурду, який відбувається:
"Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких людина, схожа на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса Єрмака - проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади". Поправлю, що посади він продавав, це є на відео", - написав Лерос.
Він нагадав, що глава ОП Єрмак пообіцяв звернутися із заявою до Державного бюро розслідувань.
"У результаті ДБР на мене, а не на корупціонерів порушило кримінальну справу за 4 статтями, процитую дві найбільш цинічні:
- ч. 2 ст. 344 - втручання в діяльність державного діяча, вчинене особою з використанням свого службового становища,
- ч. 2 ст. 328 - розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки", - написав Лерос.
"Тобто, те, що зафіксовано на плівках, не має значення, виявляється, що розкривати корупціонерів - розголошення держтаємниці. Ні для кого в цій країні корупція не є таємницею, а наслідки її справді важкі", - підсумував він.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.