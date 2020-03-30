Вища рада правосуддя просить парламент не урізати зарплати суддям

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Вища рада правосуддя на позачерговому засіданні затвердила консультативний висновок до законопроєкту "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279), яким передбачено скорочення розміру суддівської винагороди.

Як повідомили "Цензор.НЕТ" у ВРП, жоден суд не припинив виконувати свою функцію в умовах карантину, суди здійснюють розгляд справ, зокрема і тих, які виникли у зв'язку з порушенням правил карантину.

В ВРП нагадали, що на сьогодні в судовій системі України спостерігається серйозна нестача суддівських кадрів: із передбачених 7295 штатних посад в судах, заповнено тільки 5192, з яких лише 4751 суддя має повноваження на здійснення правосуддя. У 23% судів, в основному першого рівня, незаповненими залишаються близько 50% і більше штатних посад суддів.

У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя також підкреслила, що будь-які заходи мають бути законодавчо обґрунтовані, підкріплені відповідними розрахунками і відповідати принципу правової визначеності.

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Незважаючи на те, що в держбюджеті окремо визначаються видатки на утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя, цей орган не був залучений до розробки пропонованих Кабміном змін.

ВРП також звернула увагу, що відповідно до статті 130 Конституції України розмір суддівської винагороди визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами. При цьому, Конституційний Суд України неодноразово і послідовно вказував на те, що особливий порядок фінансування судів є однією з конституційних гарантій незалежності суддів.

У своєму консультативному висновку Вища рада правосуддя зазначила, що, розуміючи відповідальність держави перед кожним громадянином, не підтримує законопроєкт № 3279 в частині доповнення Закону України "Про Державний бюджет на 2020 рік" статтею 29 і звертається до Верховної Ради України з пропозицією утриматися від прийняття положень, які порушуватимуть конституційні гарантії незалежності суддів.