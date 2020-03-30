Терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили на два місяці, - прокурор Зузак

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Офіс генерального прокурора продовжив строки досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 червня 2020 року.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

Продовжити строки досудового слідства стосовно підозрюваних Яни Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка просили слідчі Нацполіції, наголошуючи на необхідності завершення ще близько 20 експертиз та проведення додаткових слідчих дій.

За словами прокурора, без їх завершення передавати справу до суду — зарано. Він зазначив, що усі троє підозрюваних наразі відмовилися від проходження поліграфу, а також дехто з них від психологічної та антропологічної експертиз.

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Водночас адвокати підозрюваних Антоненка, Кузьменко та Дугарь подавали заперечення щодо цього клопотання, наголошуючи на тому, що докази, які б спростовували аргументи захисту, відсутні і сам документ складено з порушеннями.

Також найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження запобіжних заходів підозрюваним, які спливають на початку квітня.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.