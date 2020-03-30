Вчені-медики, викладачі та студенти медвузів з 1 квітня не зможуть консультувати хворих, - доктор меднаук Мироненко

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Вчені-медики, викладачі та студенти медвузів з 1 квітня не зможуть консультувати хворих, - доктор меднаук Мироненко

В рамках другого етапу медичної реформи вчені-медики, викладачі та студенти медичних вузів втратять право лікувати і консультувати хворих.

Про це виданню УНН заявила доктор медичних наук Алла Мироненко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, з 1 квітня доступ у лікарні і до хворих втратять вчені-інфекціоністи.

"Наприклад: при Олександрівській лікарні діє кафедра інфекційних хвороб, яку очолює Ольга Голубовська. І туди приходять студенти, і практикують лікування хворих. Я не розумію, як тепер зможе вчитися майбутній лікар, не бачачи хворого. За підручником? Цього не можна допустити. Інакше у нас лікарів взагалі не буде", - сказала Мироненко.

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За її словами, постраждають майбутні лікарі, які втратять доступ до клінічних баз.

"За кордоном є університет і університетські клініки, які, власне, утримують університети. У нас же такого ніхто не зробив. Колись може і наші медичні університети будуть мати свої клініки за всіма профілями. Але чи це можливо і чи це доцільно зараз? Не думаю", - додала вона.

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Топ коментарі
+15 Ali Hasan
Тобто це реальне зменшення кількості медиків та зниження якості нових лікарів.
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30.03.2020 22:34
+9 Mola Adebisi
Студенти завжди з викладачем практикують, неуч.
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30.03.2020 22:45
+7 кацахол
Я два роки тому мав проблеми з ногою, відлежав два тижні. Всі студенти у мене навчилися робити в/в ін'єкції. Тупо зайняв маніпуляційну і погнали. Я на собі їх тренував. Потім тільки одне одному дозволив робити. Під моїм наглядом. Та й інших хворих- а тоді якраз моїх багато лежало- кололи. А зав. відділенням просто боявся за них братися.

Ну, руки сині були. Але добру справу зробив.
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30.03.2020 22:51
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