Польська PGNiG заявила, що виграла у Газпрому арбітраж на $1,5 млрд

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Польська газова компанія PGNiG заявила, що виграла у "Газпрому" арбітраж на $1,5 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє агентство Bloomberg.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" і "Газпром експорту" в 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що поставляється до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав поставку близько 10 млрд куб. м газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд куб. м на рік. Договір діє до 2022 року.

29 червня суд ухвалив проміжне рішення у справі. Польська компанія заявила, що арбітри визнали право польського імпортера PGNiG вимагати зниження ціни в контракті на поставку російського газу газогоном Ямал - Європа. Але в "Газпром експорті" помітили, що трибунал не погодився із запропонованими польською компанією способом зміни ціни і ціновою формулою. Крім іншого, суд не погодився і з доводами PGNiG про те, що єдиний релевантний фактор для ціноутворення в довгострокових контрактах на поставку газу - це ціни на хабах. "Газпром експорт" не погодився з висновками арбітражного трибуналу про наявність у трибуналу повноважень змінити формулу ціни на власний розсуд і 1 жовтня 2018 року звернувся до шведського національного суду з вимогою про скасування першого арбітражного рішення від 29 червня 2018 року.

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