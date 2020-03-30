Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", розміщеного на обсервацію в готель "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою, - Нацполіція

4788 29
Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", розміщеного на обсервацію в готель "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою, - Нацполіція

Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який перебував на обсервації в готелі "Козацький", госпіталізовано з підвищеною температурою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"На обсервацію в готель "Козацький" разом з іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили сьогодні, 30 березня. Незабаром йому стало погано і у нього піднялася температура тіла. Тому на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські", - сказано в повідомленні на офіційному сайті Нацполіції в понеділок увечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів з Балі. ВIДЕО

В даний час чоловік перебуває в лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус.

"У разі позитивного результату прийматиметься рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував пацієнт", - підсумували в повідомленні.

Читайте також: Кількість інфікованих СOVID-19 зросла на 68 і досягла 548 осіб, 13 померло - статистика МОЗ на 22:00 30 березня

Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 обсервація коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 Scorpman Y
а вчера эта толпа жамкалась друг о дружку и орала "фОшизды! не пускают нас в город к людям!"
показати весь коментар
30.03.2020 23:10
+4 Ivan butko ec13ed86
В Феофанию!
показати весь коментар
30.03.2020 23:07
+3 Scorpman Y
нее.. "эти" - не будут... у "этих" - "фОшизды" виноваты во всем...
показати весь коментар
30.03.2020 23:14
Дивитись коментарі