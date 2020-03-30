Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", розміщеного на обсервацію в готель "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
"На обсервацію в готель "Козацький" разом з іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили сьогодні, 30 березня. Незабаром йому стало погано і у нього піднялася температура тіла. Тому на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські", - сказано в повідомленні на офіційному сайті Нацполіції в понеділок увечері.
В даний час чоловік перебуває в лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус.
"У разі позитивного результату прийматиметься рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував пацієнт", - підсумували в повідомленні.