Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

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Тільки люди, які мають симптоми COVID-19 або доглядають за хворими, мають носити медичні маски.

Про це укотре заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодних специфічних доказів, що масове носіння масок якось потенційно корисно. Однак є докази, що люди неправильно носять маски", - заявив виконавчий директор програм із надзвичайних ситуацій в області здоров'я ВООЗ Майк Раян.

"Крім того, існує проблема величезного глобального дефіциту масок і інших медичних засобів", - додав він. Зокрема, від цього найбільше страждають медичні працівники, які доглядають за хворими.

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Епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове підкреслила, що маски потрібно використовувати медичним працівникам і людям, які доглядають за хворими COVID-19, адже вони безпосередньо контактують із вірусом, на відміну від інших людей.

Представники ВООЗ зазначили: вірус не зникне сам собою. Карантинні заходи необхідні, однак також уряди країн мають посилити свої зусилля щодо подолання пандемії.

Нагадаємо, карантинні заходи в Україні передбачають рекомендацію на носіння масок у закритих приміщеннях.

Як заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, носити маски - "рекомендація держави", але через їхню відсутність поліція може провести тільки профілактичну бесіду. "Профілактичні бесіди - це один із головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

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