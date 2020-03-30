Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

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Немає підтверджень, що масове носіння масок потенційно корисне, але доведено, що люди їх носять неправильно, - ВООЗ

Тільки люди, які мають симптоми COVID-19 або доглядають за хворими, мають носити медичні маски.

Про це укотре заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я, пише Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Немає жодних специфічних доказів, що масове носіння масок якось потенційно корисно. Однак є докази, що люди неправильно носять маски", - заявив виконавчий директор програм із надзвичайних ситуацій в області здоров'я ВООЗ Майк Раян.

"Крім того, існує проблема величезного глобального дефіциту масок і інших медичних засобів", - додав він. Зокрема, від цього найбільше страждають медичні працівники, які доглядають за хворими.

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Епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове підкреслила, що маски потрібно використовувати медичним працівникам і людям, які доглядають за хворими COVID-19, адже вони безпосередньо контактують із вірусом, на відміну від інших людей.

Представники ВООЗ зазначили: вірус не зникне сам собою. Карантинні заходи необхідні, однак також уряди країн мають посилити свої зусилля щодо подолання пандемії.

Нагадаємо, карантинні заходи в Україні передбачають рекомендацію на носіння масок у закритих приміщеннях.

Як заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, носити маски - "рекомендація держави", але через їхню відсутність поліція може провести тільки профілактичну бесіду. "Профілактичні бесіди - це один із головних інструментів дотримання вимог карантину, який безумовно використовують органи правопорядку", - сказав Шевченко.

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Коронавірус і карантин
ВОЗ карантин COVID-19 коронавірус маски
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Топ коментарі
+9 Шрек Баблокат
Нет подтверждений, что массовое ношение масок потенциально полезно, но доказано, что люди их носят неправильно, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5086
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30.03.2020 23:23
+8 Sophia-Maria Duglass
Ну зачем пистеть?
В Словакии в масках и перчатках все . В магазинах транспорте на улице.
И они ВЗЯЛИ ЭПИДЕМИЮ ПОД КОНТРОЛЬ
200 заражённых и нет смертей
Сегодня начали открывать непродуктивные магазины
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30.03.2020 23:29
+6 Beer Bear
Нет никаких специфических доказательств, что пи дежь ВОЗ как-то потенциально полезно
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30.03.2020 23:26
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