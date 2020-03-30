СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь

2962 28
СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і п'яти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь

У Монастириському районі Тернопільської області 30 березня кількість хворих на коронавірус досягла 58, зокрема 27 медиків і один учитель.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Монастириського РДА Павло Дронь, передає Цензор.НЕТ.

"На 21 годину 30 березня у районі інфікованих коронавірусом вже 58 осіб. З них у Монастириському - 36. Серед медперсоналу захворіли 27 медиків, один учитель, п'ятеро дітей", - зазначив Дронь.

СOVID-19 підтвердили у 27 медиків і пяти дітей у Монастириському районі Тернопільської області, - заступник голови РДА Дронь 01

Зазначимо, що станом на ранок 30 березня по всій Тернопільській області кількість хворих на коронавірус була 60 осіб.

Читайте також: Після інфікування COVID-19 25 медиків у Монастириському районі кілька медсестер написали заяви на звільнення, - заступник голови РДА Дронь

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9 Arab
Статистика по медикам просто шокирует.. После 20 тыс заболевших, лечить будет некому..

Создайте условия для всего медперсонала, не повторяйте ошибок других стран.. А, нет, это же зебилы у власти, о чем я
показати весь коментар
30.03.2020 23:39
+7 Small Jerboa
27(!!!) медиков, это - полный ПИСЕЦ!!!
Значит даже у медиков непосредственно работающих в инфекционной больнице с больными нет НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ!
СOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 3853
показати весь коментар
30.03.2020 23:40
+6 Людмила Карпова 35c4aebc
58 подтвержденных и из них 27 медиков Да уж... зевласть была готоваСOVID-19 подтвердили у 27 медиков и пяти детей в Монастырисском районе Тернопольской области, - замглавы РГА Дронь - Цензор.НЕТ 5135
показати весь коментар
30.03.2020 23:41
Дивитись коментарі