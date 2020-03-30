Рада розгляне законопроєкт із поправками до держбюджету-2020 через 7-8 днів, - Шмигаль

748

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Верховна Рада розгляне законопроєкт із поправками до державного бюджету на 2020 рік через 7-8 днів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр-міністр заявив в ефірі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Ми хочемо, щоб лікарі, які сьогодні стоять на сторожі життя і здоров'я наших громадян і часто ризикують своїм життям і здоров'ям, отримували не менше, ніж отримують солдати на передовій. Це важливо для нас, і цю вимогу також буде прописано в цьому законі, сподіваюся проголосовано, навіть упевнений, що буде проголосовано через 7-8 днів", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що до сьогоднішнього засідання парламенту не всі депутати мали можливість ознайомитися з документом.

Як повідомлялося, раніше в понеділок законопроєкт № 3279 про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" народні депутати відправили на підготовку до повторного першого читання.

Читайте також: Вища рада правосуддя просить парламент не урізати зарплати суддям