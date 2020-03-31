Перший випадок одужання від коронавірусу зафіксовано у Львівській області, - ОДА

1405

У Львівській області зафіксовано перший випадок одужання від коронавірусу COVID-19

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Львівської ОДА.

У повідомленні зазначається: "одужала перша пацієнтка, у якої було виявлено коронавірус. У 50-річної жінки діагностували COVID-19 після того, як вона повернулася з Німеччини. Вона перебувала на амбулаторному лікуванні.

У повідомленні наводять слова в. о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрія Васька, про те, що перший результат тесту на коронавірус у цієї жінки виявився позитивним, а другий і третій тест - негативними.

"Ми можемо говорити про перший задокументований випадок одужання пацієнта з COVID-19 на Львівщині", - цитує слова Васька пресслужба Львівської ОДА.