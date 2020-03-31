Мендель про публікації "слуги народу" Лероса: Президент не має реагувати на кожен пост у фейсбуці

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Президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак обговорює призначення на державні посади.

Про це заявила в коментарі "Главкому" речниця глави держави Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви хочете, щоб президент реагував на кожен пост у фейсбуці?" - відповіла вона на запитання журналіста "Главкому" про те, чи слід очікувати реакції на скандальне відео від глави держави.

У відповідь на уточнювальні питання "Главкому" Мендель тричі повторила: "Президент що, має реагувати на кожен пост у фейсбуці?", і сказала: "Я вас почула" і поклала слухавку.

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Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос направив копії опублікованих відеозаписів у НАБУ.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.