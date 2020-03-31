Рада проголосувала закон про продаж землі

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Рада проголосувала закон про продаж землі

Депутати в Раді на позачерговому засіданні проголосували за законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На голосування прибув президент Володимир Зеленський.

З фракції "Слуга народу" "за" проголосувало 206 депутатів з 213 присутніх,  2 - "проти", 2 "утрималося", 3 - не голосувало.

Перед самим голосуванням нардеп з "ЄС" Микола Княжицький заявив, що правки "ЄС" враховані і вони будуть голосувати за цей законопроект. Фракція дала 23 голоси при одному, що утримався.

Законопроект також підтримало 13 депутатів із фракції "Голос", 12 з групи "Довіра" і п'ятеро позафракційних.

Перед голосуванням за законопроект виступив голова профільного комітету Микола Сольський.

"За" проголосувало 259 народних депутатів. Закон був прийнятий в цілому.

Під час голосування фракція ОПЗЖ блокувала трибуну, протестуючи проти прийняття цього закону.

Після голосування головуючий закрив позачергове засідання ВР.

Рада проголосувала закон про продаж землі 01

Продаж землі
ВР земля продаж
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Топ коментарі
+31 Иван Петрович Сидоров
Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли./Но украинцы для Зеленского не авторитет. Здесь, в сайте украинском, годами убеждают украинцев австралийские , германские , канадские, американские флажки в своей вечной любви и преданности Израилю как светочу мира и добра.Но пока никто из них не обратился к Зеленскому: что же ты ,падла, творишь? Продаёшь землю Украины потом и кровью украинцев политую. Посмотри на Израиль, родину свою историческую. Там 93 % земли государственной, а остальное- земля засторойщиков. Пора и патриотам Израиля сказать Зеленскому : להתעמד ! Остановись!
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31.03.2020 00:43
+29 Дмитрий Иванов c94c0f2c
А 73 за зедауна проголосовали и что? Пошел он в жопу мудрый и очень простой украинский нарид
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31.03.2020 00:44
+28 Андрей Левый1
Правки ЕС учтены, ну значит не всё так плохо на самом деле
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31.03.2020 00:44
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