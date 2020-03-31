Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

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Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що відредагований бюджет - це бюджет надзвичайної ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-каналі Дениса Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Поданий Урядом проєкт бюджету — це необхідний крок для подолання коронавірусу. Ми працювали спільно з парламентським комітетом практично в цілодобовому режимі.

Це бюджет надзвичайної ситуації. Ми зберегли практично всі основні видатки. Пропонуємо створити Фонд для боротьби з COVID-19 та наповнити його 97,1 млрд грн. Ми чітко прописуємо, куди саме витрачатимуться кошти: це підтримка людей, підтримка медиків, закупівля ліків і заходи, які безпосередньо пов’язані з протидією коронавірусній інфекції та її наслідками. Щойно ця боротьба завершиться — всі видатки розвитку повернемо.

На жаль, не всі депутати були присутні на засіданні фракцій та не змогли ознайомитися із запропонованими змінами. Ми взяли бюджет на доопрацювання, щоб почути пропозиції та поправки. Впевнений, за тиждень ми ухвалимо покращену версію документа".

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Бюджет-2020
бюджет Денис Шмигаль
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Топ коментарі
+6 усе будет только хуже
Мы принимаем бюджет чрезвычайной ситуации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8488
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31.03.2020 00:30
+4 Эрнесто Ча
Чрезвычайная ситуация - это все вы. Вы хуже коронавируса.
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31.03.2020 00:32
+4 Scorpman Y
Честная попытка Уманского найти деньги для бюджета путем прекращения схем минимизации налоговых и таможенных поступлений, как и следовало ожидать? закончилась решением Зеленского о его отставке.
Естественно такие министры коррумпированному насквозь правительству не нужны. Нужны те кто эти схемы поддерживает- глава налоговой службы Верланов ( минус 14% от плана налоговых поступлений на квартал и глава таможенной службы Нефьодов (минус 30% от таможенных сборов на квартал), увольнения которых и требовал Уманский.
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31.03.2020 00:34
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