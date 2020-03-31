Депутата Шахова, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні без остаточних аналізів

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Хворого на коронавірусну інфекцію нардепа Сергія Шахова виписали з лікарні, хоча результати тестування на наявність у нього COVID-19 ще невідомі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив сам Шахов у своєму відеозверненні у Facebook.

Він заявив: "Почну з хорошого. Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, що надходять у лікарні".

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Нагадаємо, 18 березня у нардепа депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з-за кордону, підтверджено коронавірус.

Президент Зеленський заявив, що 17 березня персональна картка Шахова для голосувань була зареєстрована в Раді.

Пізніше народний депутат України Сергій Шахов спростував слова президента Зеленського, що 17 березня його персональна картка була зареєстрована в Раді.