Один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень та один бойової травми на Донбасі. За добу - 18 ворожих обстрілів, - штаб ОС

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30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, по позиціях Об'єднаних сил у районі Водяного і двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети, випустивши загалом 22 міни.

Поруч із Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру і вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Захисників Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази - з 82-мм мінометів - 14 мін, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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З гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів ворог двічі обстріляв захисників Пісків.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар'їнки - зі стрілецької зброї.

"Використовуючи наявні вогневі засоби, військовослужбовці Об'єднаних сил вчасно реагували на кожен ворожий обстріл і дали окупантам гідну відсіч", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників.

По захисниках Новотошківського і Новгородського противник з мінометів калібру 120 мм випустив 29 мін і застосував станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Новолуганського і Луганського ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти застосували 82-мм міномет, автоматичний гранатомет і стрілецьку зброю.

По захисниках Шумів ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації і відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли.

Вчора, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє зазнали поранень та один - бойової травми", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.



