12,3 тис. осіб перебувають на самоізоляції в Закарпатській області, - заступник голови ОДА Шинкарюк

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Станом на 30 березня в Закарпатській області на самоізоляції перебувають 12 329 осіб.

Про це на брифінгу в Закарпатській ОДА заявив заступник голови облдержадміністрації Ігор Шинкарюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Станом на 30 березня на Закарпатті 12 329 осіб перебуває на самоізоляції на території області," - повідомив Шинкарюк.

Також він додав, що ця цифра змінюється щодня, бо люди продовжують повертатися додому з-за кордону.

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Крім осіб, які заїхали на територію області через закарпатський кордон, є також люди, які повернулися додому через Львівську область, наголосив чиновник. Дані про цих людей збирає влада на місцях, вони щоденно моніторять ситуацію у містечках, селах та ОТГ області, також контролюють дотримання режиму самоізоляції громадянами, зазначив Ігор Шинкарюк.

Як повідомлялося раніше, громадяни, які повертаються із-за кордону з країни чи регіону, де зафіксовано поширення коронавірусу, обов’язково мають пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих закладах.