Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль

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Щодня в Україні виробляють понад пів мільйона масок, - Шмигаль

Ринок України, як і ринок усіх країн, не був готовий до такого масового використання медичних масок через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Сьогодні країни стали в чергу до виробників за цим продуктом. Два тижні тому я зустрівся з асоціаціями-виробниками масок. Ми домовилися і станом на сьогодні у нас виробляють точно більше, ніж пів мільйона масок щодня", - повідомив він.

Однак Денис Шмигаль зазначив, що цього не достатньо, тому Україна вимушена закуповувати маски, щоб наситити ринок, медзаклади, аптеки.

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"Я вас запевняю, що виробництво масок в Україні сьогодні триває і нарощується. Ми контролюємо це щодня і спілкуємося з нашими виробниками", – додав він.

Нагадаємо, раніше з Китаю в Україну доставили 1,8 млн медичних масок, 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів та інші засоби захисту.

Коронавірус і карантин
карантин виробництво Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус маски
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Топ коментарі
+15 саша паламарчук
Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8921
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31.03.2020 07:37
+12 Підлога Маккартні
друже, на улице нахрен маска не нужна. Умиляют люди: идет сам человек, вокруг ни души и в маске. Или еще едет в тачке, сам в салоне и в маске Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9733 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6262
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31.03.2020 07:32
+9 Підлога Маккартні
Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3502 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3502 Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7577

Ежедневно в Украине производят более полумиллиона масок, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8258
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31.03.2020 07:31
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