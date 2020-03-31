Кількість жертв коронавірусу у США сягнула 3164 осіб, інфікованих - 164,5 тис.

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У США, які зараз лідирують у світі за кількістю виявлених хворих на коронавірус, зареєстрували понад 3 тис. померлих від цієї хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

За даними на ранок 30 березня, кількість інфікованих коронавірусом у США становить 164 539.

Як сказав раніше президент США Дональд Трамп, країна вийшла на перше місце за випадками зараження коронавірусом через масове тестування людей.

Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих - 3164 особи, лише в Нью-Йорку померло 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.

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Нагадаємо, раніше Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення 2 трлн доларів на підтримку економіки країни. Це наймасштабніший пакет допомоги від уряду в американській історії. Передбачається, що кожен дорослий житель США отримає одноразову допомогу в розмірі 1200 доларів. Крім того, невеликі компанії зможуть розраховувати на дотації, що дозволяють забезпечити виплату заробітної плати.

Загалом кількість осіб, які заразилися коронавірусом, у світі станом на ранок 30 березня становить 723 328.