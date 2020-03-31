COVID-19: у світі захворіли 785,9 тис. осіб, померли - 37,8 тис., одужали - 165,9 тис. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 31 березня в усьому світі зареєстрували 785 979 випадків зараження коронавірусом, 30 березня інфікованих було 722 435 осіб. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Перемогли хворобу за цей час 165 889 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 37 810 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 3164 осіб, лише в Нью-Йорку померли 914 осіб. Кількість осіб, які видужали, сягнула 5896.

В Італії за цей час захворіли 101 739 осіб. Водночас померли 11 591, вилікувалися 14 620 осіб.

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Іспанія повідомляє про 87 956 інфікованих. Серед них 16 780 одужали, померли 7716 осіб.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії та Китаї. У Франції померли 3030, у Німеччині - 645, у Великій Британії - 1411, у Ірані - 2757, у Нідерландах - 865, у Бельгії - 513, в Туреччині - 168.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 осіб померли, 8 - одужали.