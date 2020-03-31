"Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

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"Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує проведення референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі іноземцям до кінця року. Для цього необхідно ухвалити закон "Про референдум".

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Зараз цей проєкт (закон "Про референдум". – Ред.) уже був на реєстрації, але надзвичайна ситуація з коронавірусом трохи коригує ці плани. Я думаю, що коли ми вийдемо з цього піке і повернемося з карантину до роботи Верховної Ради, ми почнемо реєструвати та ухвалювати закон "Про референдум", і далі, коли цей закон набуде чинності, тоді ми можемо починати ініціювати подібні референдуми, зокрема про допуск іноземців до купівлі. Я сподіваюся, що до наступного року, можливо, до часу набуття чинності закону про обіг сільськогосподарських земель, ми зможемо вже мати предметні відповіді на ці питання і від народу", - запевнив Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухвалення законопроєкту про референдум теоретично можливе за місяць, - Разумков

За словами лідера партії, у законопроєкті щодо земельної реформи норми виписано так, щоб запровадити ринок землі якомога безпечніше.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Ринок землі
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Топ коментарі
+13 Анатолий Комар 51f058ef
я не очень понял - сначала приняли закон а потом обещают узнать о нём мнение народа? "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4844
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31.03.2020 08:38
+10 Lvbnhj
"Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 4161 "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа" - Цензор.НЕТ 9284
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31.03.2020 08:39
+6 Володимир Начинка
Мало того що землю роздеребанили, так ще й прикалуються.
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31.03.2020 08:39
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