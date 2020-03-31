За два місяці від пневмонії на Житомирщині померли 22 особи, - ОДА

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У Житомирській області за два місяці цього року від пневмонії померли 22 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, відповідаючи на запитання про рівень смертності від пневмонії в області.

"Ми маємо інформацію за січень-лютий 2020 року. Це 2501 пневмонія і 22 людини померли від неї. За минулі роки ми підготуємо інформацію і надамо її. В середньому це теж було 2200-2300 пневмоній", - зауважив Суслик.

Статистику за 2018 та 2019 роки він пообіцяв озвучити на брифінгу у вівторок, 31 березня.

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Вранці Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомив у Facebook, що в міській лікарні №1 з пневмонією перебуває троє пацієнтів, а з бактеріальною пневмонією - 4. Також ув лікарню №2 потрапив один пацієнт з пневмонією.

Крім того, в медзакладах Житомира зараз перебувають четверо хворих з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на Житомирщині зафіксовано 5 випадків коронавірусу, один з яких летальний.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні зафіксовано 548 випадків COVID-19, 13 людей померли, 8 - одужали.