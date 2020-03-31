Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

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Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

Лабораторний центр МОЗ в Одесі отримав ще два позитивні результати дослідження на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, за їхніми словами, із хворими на COVID-19 не контактували.

"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають в Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.

На цей момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

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"Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки. Будьте відповідальними та будьте здорові!" - написав глава Одеської ОДА.

Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций 01

Коронавірус і карантин
карантин Одеська область Куций Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 ольга зелко a2519979
а звідки знають ,що з хворими не контактували...їздили громадським транспортом ....Ой ну сміх і гріх...
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31.03.2020 09:14
+2 valentyna 7f6f0f14
просьба Цензор не печатать фейки.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.
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31.03.2020 09:14
+1 Эрнесто Ча
Залепупа навіз коронавіруса в Україну.
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31.03.2020 09:09
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