Ще двох інфікованих COVID-19 виявили на Одещині, обидва за кордон не виїжджали і з хворими не контактували, - голова ОДА Куций

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Одеської ОДА Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, діагноз підтверджено у чоловіка 1960 р.н. із села Нерубайське та жінки 1947 р.н. з Одеси. Обидва закордон не виїжджали та, за їхніми словами, із хворими на COVID-19 не контактували.
"До госпіталізації жінка користувалася громадським транспортом та ходила на міські ринки. Хворі перебувають в Одеській міській інфекційній лікарні", - повідомив Куций.
На цей момент на Одещині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.
"Я ще раз наголошую на необхідності дотримання самоізоляції. Навіть без наявності симптомів людина може бути розповсюджувачем інфекції. Не виходьте не вулицю без потреби, тримайте дистанцію у декілька метрів, носіть маски та частіше мийте руки. Будьте відповідальними та будьте здорові!" - написав глава Одеської ОДА.
Вчера об Италии напечатали,что Вирус идет дальше на …..но в статье речь о переломе, ждущего в течении 2 дней и что НЕ увеличилось число заболевших, а уменьшилось.
Зачем манипулировать информацией. Не все же в Украине Мендели.