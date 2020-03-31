Трамп продовжив санкції проти Росії, введені через кібератаки

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Трамп продовжив санкції проти Росії, введені через кібератаки

Дональд Трамп своїм указом продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням пресслужбу Білого дому.

"Масштабні зловмисні кібердії, які походять або здійснювані особами, які перебувають повністю або частково за межами Сполучених Штатів досі несуть надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", - йдеться на сайті Білого дому.

У зв'язку з цим Трамп на один рік продовжив надзвичайний стан, який ввів указом від 1 квітня 2015 Барак Обама.

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Тобто Мінфін країни буде і далі блокувати рахунки й активи росіян, причетних до кібератаки проти Сполучених Штатів.

Днями на нараді лідерів країн G20, присвяченому пандемії коронавірусу, президент Росії Володимир Путін обмовився про мораторій на санкції під час епідміі, запропонувавши відмовитися від обмежень для взаємних поставок медикаментів, продовольства, обладнання та технологій.

Санкції проти Росії
кіберзлочин Росія санкції США
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