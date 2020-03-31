МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

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Міністерство охорони здоров'я роз'яснило критерії госпіталізації під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в наказі №722 від 28 березня 2020 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

МОЗ розяснило, кого мають обовязково госпіталізувати під час карантину 01

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 konuhov
Никак сидите дома пока они землю продают.
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31.03.2020 09:24
+3 Вася Шевченко f77d76ba
кто должен диагностировать эти симптомы? (особенно средней и тяжелой форм)
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...
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31.03.2020 09:28
+2 valentyna 7f6f0f14
ну если под контролем врача,хотя я сомневаюсь, что это работает..
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31.03.2020 09:37
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