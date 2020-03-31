МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

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Міністерство охорони здоров'я роз'яснило критерії госпіталізації під час пандемії COVID-19.

Про це йдеться в наказі №722 від 28 березня 2020 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.