МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА
Міністерство охорони здоров'я роз'яснило критерії госпіталізації під час пандемії COVID-19.
Про це йдеться в наказі №722 від 28 березня 2020 р., передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
кто должен прослушать-измерить-проанализировать? (у одиноких с "букетом" других болячек)
самодиагностика и самолечение и самоответственность?
и самовиноватость... в случае если долго терпел... и постеснялся побеспокоить кого-то...