Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

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Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих

За минулу добу, 30 березня, в Китаї не зафіксували жодного випадку смерті від коронавірусу і не виявили нових хворих COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані сайту worldometers.

Китай 30 березня не зареєстрував смертей від коронавірусу і нових хворих 01

За даними центру Джона Гопкінса, всього, станом на 31 березня, вилікувалися від коронавірусної інфекції в Китаї 76 194 осіб. За час поширення вірусу в країні зафіксували 82 240 випадків захворювання, померли - 3309 осіб. Таким чином, Китаю залишилося вилікувати близько 3 тисяч осіб, за умови, що хвороба не буде поширюватися далі.

З початку 31 березня в Китаї зареєстрували 5 летальних випадків і 79 випадків зараження.

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Коронавірус і карантин
карантин Китай COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Yuriy Smith
Поверь коммунисту и сними порцию лапши с ушей.
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31.03.2020 09:36
+2 opus
Комуняки врут как дышат
В Ухане до сих пор все сидят тихо по норкам
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31.03.2020 09:48
+1 Вольный Ветер 45d7e71b
Понты приходят и уходят,а жрать охота каждый день.
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31.03.2020 09:40
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