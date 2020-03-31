В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

"На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні", - повідомила пресслужба РНБО у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ..
У цій карті також наводиться інформація про лабораторно підтверджені випадки захворювання; кількість хворих; кількість тих, хто одужав, та кількість померлих у світі.
Ознайомитися з електронною картою можна за посиланням: https://covid19.rnbo.gov.ua/
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