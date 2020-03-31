На сайті президента з'явилася петиція з вимогою облаштувати лікарню для пацієнтів з COVID-19 у порожньому приміщенні центру медстатистики в Києві

2044

На сайті президента зареєстрована петиція про облаштування лікарні для прийому пацієнтів з коронавірусом у колишньому приміщенні Київського міського інформаційно-обчислювального центру медичної статистики, яке нині пустує.

Відповідна петиція №22 / 090774-еп була зареєстрована 30 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Облаштувати лікарню для людей хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 за адресою: м. Київ, провулок Георгіївський, 9. У зв'язку з тим, що приміщення не використовується, і було виведено з комунальної власності міста. Весь час це приміщення використовували як лікарню. До 2019 року це був Київський міський інформаційно-обчислювальний центр медичної статистики. З 1952 - 1992 р - Київська міська онкологічна лікарня. У 1920 р в лікарні помер від пневмонії відомий лікар терапевт, професор Образцов Василь Парменович", - йдеться в петиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В РНБО створили електронну карту поширення захворюваності на COVID-19 в Україні та світі

Для розгляду петиція має набрати 25 тис. голосів.