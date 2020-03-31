Вірус майже не мутує: вчені розраховують, що вистачить однієї вакцини від COVID-19

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У розробці зараз кілька вакцин проти коронавірусу, а в американському науково-дослідному центрі Kaiser Permanente в Сіетлі чотирьом добровольцям зробили щеплення з експериментальною дозою безпечного генетичного коду, добутого з нового вірусу.

Про це пише "Бі-Бі-Сі", передає Цензор.НЕТ.

Експерти вважають, що їм знадобиться кілька місяців, щоб з'ясувати, наскільки ефективні ця та інші вакцини, які перебувають у розробці.

Крім того, минулого тижня з'явилися дуже обнадійливі повідомлення про дослідження щодо розшифровки генетичного коду вірусу: зазвичай віруси в процесі розмноження в організмі тварини або людини мутують, проте у випадку з нинішнім коронавірусом SARS-CoV-2 мутації відбуваються повільно або майже не відбуваються.

Якщо ці спостереження підтвердяться, то це може означати, що однієі вакцини буде достатньо, щоб прищепити людині імунітет на довгий час.

"Вірус зі стабільним геномом - це хороша новина в справі розробки вакцини", - підтвердив професор Стефано Менцо, який безпосередньо займається цією проблемою.

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