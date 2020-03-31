На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

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В Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;

▪️Волинська область — 3 випадки;

▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;

▪️Донецька область — 6 випадків;

▪️Житомирська область — 5 випадків;

▪️Закарпатська область — 1 випадок;

▪️Запорізька область — 13 випадків;

▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;

▪️Кіровоградська область — 4 випадки;

▪️м. Київ — 107 випадків;

▪️Київська область — 52 випадки;

▪️Львівська область — 6 випадків;

▪️Луганська область — 2 випадки;

▪️Одеська область — 11 випадків;

▪️Полтавська область — 1 випадок;

▪️Рівненська область — 13 випадків;

▪️Сумська область — 10 випадків;

▪️Тернопільська область — 78 випадків;

▪️Харківська область — 1 випадок;

▪️Херсонська область — 1 випадок;

▪️Хмельницька область — 3 випадки;

▪️Чернівецька область — 90 випадків;

▪️Черкаська область — 50 випадків;

▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

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