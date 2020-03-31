На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

5653 27
На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ

В Україні зафіксовано 549 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ,  станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;
▪️Волинська область — 3 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 9 випадків;
▪️Донецька область — 6 випадків;
▪️Житомирська область — 5 випадків;
▪️Закарпатська область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 13 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 45 випадків;
▪️Кіровоградська область — 4 випадки;
▪️м. Київ — 107 випадків;
▪️Київська область — 52 випадки;
▪️Львівська область — 6 випадків;
▪️Луганська область — 2 випадки;
▪️Одеська область — 11 випадків;
▪️Полтавська область — 1 випадок;
▪️Рівненська область — 13 випадків;
▪️Сумська область — 10 випадків;
▪️Тернопільська область — 78 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Хмельницька область — 3 випадки;
▪️Чернівецька область — 90 випадків;
▪️Черкаська область — 50 випадків;
▪️Чернігівська область — 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 31 березня 2020 року до Центру надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 2642 повідомлень про підозру на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ роз'яснило, кого мають обов'язково госпіталізувати під час карантину. ІНФОГРАФІКА

На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ 01
На ранок 31 березня підтверджено 549 випадків COVID-19 в Україні, 13 осіб померли, 8 - одужали, за добу надійшло 378 підозр, - МОЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2 v_s0312
Вирус не спит.Спят те кто считает.
показати весь коментар
31.03.2020 10:30
+1 Підлога Маккартні
Вроде пока ситуация в норме, и это учитывая шо главзебил свез в Украину всех кого только можна...
показати весь коментар
31.03.2020 10:09
+1 European life
Але не розумію, чому було не закрити кордони з окупованими росією території ще на початку епідемії??? хоча по нормальному кордони повинні були з росією закриті ще в 2014 році
показати весь коментар
31.03.2020 10:43
Дивитись коментарі